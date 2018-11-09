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На устойчивый снос аварийного жилья в РФ выйдут в 2023 году

09.11.2018 17:35
На устойчивый снос аварийного жилья в РФ выйдут в 2023 году

По заявлению Владимира Якушева, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, к 2023 году Россия выйдет на стабильный снос жилья, признанного аварийным, сообщают РИА новости. Под «устойчивостью сноса» он подразумевает то, что факт постановки аварийного жилья на учет должен быть меньше показателей снесённых аварийных построек. С его слов, в ближайшее время будут признаны аварийными ещё порядка 12 млн. квадратных метров жилых площадей. Согласно утвержденной программе по сносу ветхого жилья в период 2019-2024 годов, планируется переселить, примерно, 531 тыс. человек. На данные мероприятия будет выделено 500 млрд. рублей.

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