Deus conservat omnia: Кирилл Серебренников пришел в суд в футболке с надписью о боге

09.11.2018 13:01



На заседание Мещанского суда Москвы Кирилл Серебрянников пришел в очередной футболке с символичной надписью. В этот раз на его одежде появился слоган с афоризмом Deus conservat omnia. В переводе этот девиз графов Шереметьевых означает следующее: «Бог хранит все».

Напомним, что сегодня Серебрянников отвечает на вопросы адвокатов. Позднее начнется процедура общения режиссера с прокурорами, а также представителями потерпевшей стороны и судьями.