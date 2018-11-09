СК возбудил дело против работников колонии после фото Цеповяза

09.11.2018 06:04



На официальном сайте Следственного комитета РФ появилась информация о том, что в отношении работников колонии, в которой отбывает срок Вячеслав Цеповяз, возбуждено уголовное дело по факту нарушения должностных полномочий, пишет РБК. После проведения проверки следователи СКР по Амурской выяснили, что работники колонии создавали для Цеповяза особые, привилегированные условия содержания. Именно поэтому он мог позволить себе есть крабов, красную икру и шашлыки, находясь в колонии.