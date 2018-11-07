Бастрыкин поручил оценить работу колонии после фото Цеповяза с икрой

07.11.2018 14:22



После опубликования СМИ фотографий, на которых заключенный одной из колоний Амурской области есть икру, крабов и шашлык, глава Следственного комитета России дал поручение провести доследственную проверку колонии и её сотрудников, сообщает РБК. Александр Бастрыкин, являющийся главой СКР, поручил центральному аппарату своего ведомства провести проверку в отношении колонии Амурской области, в которой отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, один из ключевых членов «банды Цапков». В случае выявление коррупционных и противозаконных обстоятельств, в отношении работников колонии будет возбуждено уголовное делопроизводство.