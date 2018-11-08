Кокорину и Мамаеву ограничили доступ в спортзал в СИЗО

08.11.2018 21:44



Спортивный менеджер Дарья Шишканова сообщила, что Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ограничили доступ в спортзал, пишет РИА Новости. В настоящее время футболисты могут посещать зал только два раза в неделю. Она призвала адвокатов "отвоевать право" футболистов посещать спортзал как минимум пять раз в неделю. Также, Шишканова назвала ситуацию "абсурдной" и заявила, что, по ее мнению, в первую очередь спортзалом должны пользоваться профессиональные спортсмены.