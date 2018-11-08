Кокорин и Мамаев могут остаться в СИЗО до 8 февраля

08.11.2018 19:41



Срок содержания двух «драчливых» футболистов может быть продлен на 2 месяца, сообщают «Вести». Вполне вероятно, что футболисты Мамаев и Кокорин встретят новый год в стенах СИЗО, где они содержатся под стражей, за устроенные в октябре драки, в которых пострадали два московских высокопоставленных чиновника, а также один личный водитель телеведущей «первого» канала. Продление срока заключения связано с добавлением новых материалов в материалы дела, а также с назначением дополнительных экспертиз, которые необходимо будет пройти пострадавшим в ходе драки мужчинам.