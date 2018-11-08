Адвокат Цеповяза собирается подать иск о клевете

08.11.2018 20:27



Адвокат Эльбрус Муртазов, который представляет интересы Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок по делу о массовом убийстве в столице Кущевская, сообщил, что собирается подать иск о клевете в связи с публикацией фотографий, на которых Цеповяз ест крабов, икру и шашлыки в колонии, пишет РИА Новости. По словам адвоката, эти фото сфальсифицированы бывшей женой его клиента, и специально выложены в сеть перед судебным процессом о разделе имущества бывших супругов. Муртазов подчеркнул, что таким образом женщина хотела оказать влияние на суд и выставить Цеповяза в неприглядном свете.