Нарушать режим Цеповязу помогали сотрудники колонии

08.11.2018 13:39



Периодические нарушения осужденного по делу банды Цапка Вячеслава Цеповяза происходили при непосредственном участии сотрудников колонии. Как передает РИА Новости, информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры Амурской области.

Как и предполагалось, проверка выявила, что Цеповяз имел особенные условия содержания в данной колонии. Кроме дорогих продуктов, которые он получал, у него была возможность пользоваться телефонами, брать дополнительные свидания и общаться с другими заключенными. То есть то, что категорически запрещено законом.