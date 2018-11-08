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Нарушать режим Цеповязу помогали сотрудники колонии

08.11.2018 13:39
Нарушать режим Цеповязу помогали сотрудники колонии

Периодические нарушения осужденного по делу банды Цапка Вячеслава Цеповяза происходили при непосредственном участии сотрудников колонии. Как передает РИА Новости, информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры Амурской области.

Как и предполагалось, проверка выявила, что Цеповяз имел особенные условия содержания в данной колонии. Кроме дорогих продуктов, которые он получал, у него была возможность пользоваться телефонами, брать дополнительные свидания и общаться с другими заключенными. То есть то, что категорически запрещено законом.

Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор
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