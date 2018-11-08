Законопроект о контроле за денежными операциями внесен в Госдуму

08.11.2018 18:55



В Государственную думу внесен пакет законопроектов, направленных на обновление методов контроля за денежными операциями, сообщает REGNUM. Как отмечают депутаты законодательного собрания, данные меры необходимы, поскольку критерии и методы данных контрольно-денежных функций давно устарели и не обновлялись. Авторы данных законопроектов предлагают конкретизированный список операций, по которым необходимо будет отчитываться в установленной форме и порядке.