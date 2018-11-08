В Башкирии трем экс-полицейским предъявили обвинение в изнасиловании

08.11.2018 18:25



Башкирские следователи предъявили трём бывшим полицейским начальникам обвинения в групповом изнасиловании, сообщают РИА новости. Данные обвинения фигурируют в деле о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, в котором принимали участие трое высокопоставленных силовиков, один из которых являлся непосредственным начальником потерпевшей. Потерпевшая 23-летняя девушка-дознаватель оказалось дочерью влиятельного и не менее высокопоставленного сотрудника полиции.