Импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 15,8%

08.11.2018 17:35



По статистическим показателям, полученным ФТС (Федеральной Таможенной службой) за 2018 год увеличился размер импортных легковых автомобилей на 15%, а экспортных на 3%, сообщает «Коммерсантъ». Общий итог импортированных автомашин составил порядка 5 млрд. долларов, а размер экспортированных достиг значения в 910 млн. долларов. При этом уменьшился объем импортных грузовых машин, на размер в 9%, но повысился объем экспортных грузовиков на 5%.