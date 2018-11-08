Санкт-Петербург стал лидером по числу протестов в России

08.11.2018 17:19



По результатам социологических и статистических исследований было выяснено, что наибольшее количество митингов и протестов в 2018 году прошло в Санкт-Петербурге, а наименьшее в Чечне, сообщает «Коммерсантъ». В сумме за один год в России прошло более 2,5 тысяч акций протеста и митингов. Около половины протестных акций было связано с пенсионной реформой. Кроме того, недавно был принят закон, запрещающий привлекать несовершеннолетних к участию в митингах и демонстрациях.