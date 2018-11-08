Украина планирует вдвое увеличить зону своего контроля в Чёрном море

08.11.2018 17:00



Украинская Верховная рада, в ходе первого чтения, приняла закон, увеличивающий украинскую зону контроля в Черном море, сообщает RT. Данный законопроект был одобрен 238 депутатами собрания. Данный закон не только расширит морскую зону влияния Украины, но также позволит украинским силовикам задерживать морские суда в своей новой зоне, при условии того, что данные морские транспортные суда представляют какую-либо угрозу стране.