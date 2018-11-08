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Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор

08.11.2018 10:10
Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор

Вячеслав Цеповяз, который отбывает срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, был отправлен в ШИЗО, о чем РИА Новости проинформировала председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова. О причинах отправки Цеповяза в штрафной изолятор она не сообщила, предположив, что он мог нарушить внутренний распорядок.

Напомним, что последние несколько дней в СМИ и интернете активно обсуждаются фотографии, на которых этот заключенный сидит за столом, уставленном красной икрой и шашлыками. Эти снимки, сделанные несколько лет назад, вызвали волну возмущения.

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