Саратовский депутат похудел на 6 кг за две недели "министерской диеты"

08.11.2018 07:11



Депутат Саратовский областной думы от КПРФ Николай Бондаренко продолжает свой эксперимент по возможности прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, который он решил провести после спора с бывшей министром занятости, труда и миграции области Натальей Соколовой, пишет ТАСС. В настоящее время идет третья неделя эксперимента. Тем не менее Бондаренко подвел его промежуточные итоги. Так, за прошедшие две недели "министерской диеты" он похудел на 6 кг. Депутат продолжает питаться , в основном, крупами и овощами, иногда позволяя себе добавить в рацион немного куриного мяса. Его меню выглядит примерно так: "завтрак состоит из 1,5 яиц, обед из гречки или щей без мяса".