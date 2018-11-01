Депутат, решивший прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, пожаловался на меню

01.11.2018 06:53



Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который, в настоящее время, проводит эксперимент по попытке прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, пожаловался на отсутствие разнообразия в меню, пишет РИА Новости. По его словам, его меню на эту неделю такое же, как и на прошлой, за исключением того, что ему пришлось сделать выбор в пользу увеличения количества курицы, сократив некоторые другие продукты, включая картофель, хлеб и карамельки. По его словам, отсутствие в меню мясных продуктов причиняет сильное неудобство, так как маленькие порции овощей, которыми приходится питаться, не утоляют голод так, как мясо.

Эксперимент проходит с 24 октября. Бондаренко решил его осуществить несмотря на увольнение министра труда Саратовской области Натальи Соколовой, с которой у него произошел спор о том, может ли человек прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц.