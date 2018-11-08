Европа в "шоке" от происходящего на Украине

08.11.2018 06:08



Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что европейские политики шокированы тем, что происходит с журналистами на территории Украины, пишет газета Известия. Такое заявление политик сделал после того, как были завершены переговоры по данному вопросу во французском сенате. По его словам, европейские политики выражают недоумение ситуацией со свободой слова в стране и систематическим избиением журналистов. Также, Рабинович сообщил, что Европа может ввести санкционные ограничения против Украины из-за сложившейся ситуации.