Во время обыска СБУ обнаружило у Бережной письма на имя Лаврова

08.11.2018 05:44



Во время обысков в квартире директора общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елены Бережной в Киеве, СБУ обнаружила у нее документы, которые, по мнению спецслужб, указывают на противоправный характер ее деятельности, пишет РИА Новости. Также, в ее квартире обнаружены письма на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В них говорится, что российские организации, которые рабоатют на Украине, должны активизировать свою деятельность.