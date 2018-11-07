Трамп собирается сотрудничать с демократами по вопросам экономики

07.11.2018 22:29



Президент США Дональд Трамп рассказал, по каким вопросам будет сотрудничать с Демократической партией, которая получила большинство мест в палате представителей, пишет газета Ведомости. По его словам, сотрудничество с демократами возможно в таких сферах, как экономика, инфраструктура, здравоохранение и т.д. Но, он не собирается поддерживать партию демократов в инициировании расследований против него самого. Трамп даже пригрозил организовать расследование действий Демократической партии, связанных с утечкой секретных данных, опираясь на Сенат, который контролируют республиканцы.