Повлияют ли выборы в США на антироссийские санкции?

07.11.2018 21:45



Эксперты рассказали, как получение большинства мест в палате представителей США Демократической партией может повлиять на антироссийские санкции, пишет РБК. Так, по мнению аналитиков BCS Global Markets, с которыми согласились и российские эксперты, переход палаты представителей под контроль демократов будет способствовать усилению санкционного давления как на Россию, так и на администрацию президента Трампа в вопросе введения новых ограничений.