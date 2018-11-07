В Японии военный грузовик въехал в жилой дом
В поселке Оирасэ (префектура Аомори, Япония) военный грузовик, возвращавшийся на базу ВВС самообороны Японии, размещенную в городке Мисава, въехал в жилой дом. В результате данного происшествия пострадали двое военных. Жильцы дома не пострадали. По счастливой случайности в момент ЧП хозяев не оказалось дома. Ущерб, причиненный транспортным средством, оказался значительным. Одна из частей жилого дома разрушена. Грузовик пробил дыру в стене дома и влетел внутрь. Известно, что в машине перевозилось коммуникационное оборудование. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего, сообщает Life.ru.
自衛隊車両が住宅に突っ込む 隊員2人軽傷 青森・おいらせ町— FNN.jpプライムオンライン (@FNN_News) 7 ноября 2018 г.
青森県で自衛隊の特殊車両が住宅に突っ込み、自衛官2人がけがをした。https://t.co/dWtESA1Tnu#FNN pic.twitter.com/NjuJjBZTMD
Написать комментарий