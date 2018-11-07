В Японии военный грузовик въехал в жилой дом

07.11.2018 21:46



В поселке Оирасэ (префектура Аомори, Япония) военный грузовик, возвращавшийся на базу ВВС самообороны Японии, размещенную в городке Мисава, въехал в жилой дом. В результате данного происшествия пострадали двое военных. Жильцы дома не пострадали. По счастливой случайности в момент ЧП хозяев не оказалось дома. Ущерб, причиненный транспортным средством, оказался значительным. Одна из частей жилого дома разрушена. Грузовик пробил дыру в стене дома и влетел внутрь. Известно, что в машине перевозилось коммуникационное оборудование. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего, сообщает Life.ru.