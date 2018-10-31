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Отвечать за счетчики будут компании, которые их устанавливают

31.10.2018 23:57
Отвечать за счетчики будут компании, которые их устанавливают

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дает гражданам РФ право заключать контракт на пожизненное обслуживание счетчиков электроэнергии, воды, тепла и газа, сообщает otr-online.ru.

Компании, устанавливающие данные приборы будут отвечать за то, как они функционируют, займутся отслеживанием гарантийных сроков, проверкой точности показаний, устранением неполадок. На заседании правительства, которое состоялось в среду, 31 октября, премьер-министр также заметил, что в разных российских регионах приборами учета оснащены от 20% до 80% жилых помещений.

Медведев пригрозил нефтяникам пошлинами в случае роста цен на бензин
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