Украина повторно выставит на продажу российское судно "Норд"

07.11.2018 20:35



Российский рыболовный сейнер "Норд", арестованный Украиной, будет снова выставлен на торги. Но на этот раз Украина снизит стоимость судна, пишет ТАСС. Ранее, украинская сторона уже выставляла судно на торги, но они не состоялись из-за того, что участники торгов не внесли специальный гарантийный взнос, который позволит им участвовать в торгах. Российское судно было выставлено по цене порядка $58 тыс.