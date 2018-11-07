Украинские депутаты нарядились казаками и написали письмо Путину‍

07.11.2018 17:57



Депутаты Украинской Верховной рады, попавшие в Российский список контрсанкций, написали президенту России письмо, при это нарядившись казаками, по мотивам картины Ильи Репина: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», сообщают Известия. Данным поступком избранники украинского народа хотят показать, что они не боятся России, её санкций и её армии. Письмо к президенту носит крайне распущенный и экстравагантный характер, содержит порядочное количество нецензурной лексики, брани и скабрезностей.