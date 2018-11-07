РПЦ ответила Порошенко на призыв «вернуться домой»

07.11.2018 18:53



Представители Московского патриархата дали свой ответ президенту Украины – Петру Порошенко, на его слова, в которых он предлагает представителям российской православной церкви уехать из Украины сообщает Газета.ру. РПЦ заявила, что в Украине нет никаких «представителей русского православия», равно как и во всем мире, так как не существует такого понятия. Также они заявили, что кощунством является само создание обособленной Украинской церкви.