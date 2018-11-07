Момент разрушения крыла Су-57 во время испытаний попал на видео

07.11.2018 18:45



Во время прохождения конструкторского испытания на крыло истребителя было оказано воздействие, превышающее допустимое значение, в результате оно было разрушено, сообщает RT. Нагрузка составила 104% от допустимых максимальных значений. Кадры разрушения попали в интернет, а предоставил их телеканал «Звезда». Инженеры-конструкторы заявили, что разрушение крыла при данных нагрузках является очень хорошим показателем, так как если бы оно выдержало, то это бы означало, что крыло «перетяжелено».