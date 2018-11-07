Глава ассоциации коллекторов прокомментировал взыскание долгов за ЖКХ‍

07.11.2018 18:37



В пределах 2-3 месяцев, коллекторы начнут свою совместную с ЖКХ деятельность, в вопросе взыскания долгов по коммунальным платежам, сообщают РИА новости. Глава НАПКА (Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств) Борис Воронин заявил, что они разработали и будут использовать современные методики в вопросах взыскания платежей за услуги ЖКХ. По его словам, это поможет вернуть значительные денежные средства. Но, по мнению экспертов, работа коллекторов существенно не повлияет на ситуацию с долгами, а лишь вызовет дополнительное социальное напряжение в обществе.