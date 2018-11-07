ФСБ предотвратила несколько терактов во время ЧМ-2018 в России

07.11.2018 17:11



Федеральной Службой Безопасности России было объявлено о том, что за время проведения Чемпионата мира по футболу в России было предотвращено несколько терактов, сообщает Газета.ру. Александр Бортников, глава ФСБ, сообщил, что было раскрыто и обезврежено семь преступных группировок, осуществлявших подготовку нападений на иностранных туристов. Также было пресечено две попытки нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов – квадрокоптеров.