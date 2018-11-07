Госдума ужесточает наказание за подделку документов

07.11.2018 15:51



7 ноября текущего года в Государственной думе РФ прошло первое чтение законопроекта, предусматривающего внесение поправок в Уголовный и Административный кодексы, в статьи, касающиеся подделки документов, сообщает ТАСС. Новый законопроект был принят в первом чтении. В содержании закона подразумевается ужесточение ответственности за подделку официальных документов, а именно, повысятся штрафы и сроки заключений по названным преступлениям. Принятие данного закона связано с ростом негативных и противоправных тенденций в сфере официальных документов.