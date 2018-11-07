Порошенко утвердил наказание для нарушающих границу Украины россиян

07.11.2018 15:13



Президент Украины – Петр Порошенко, утвердил наказание для граждан России, которые нарушат государственную границу Украины, сообщает REGNUM. Согласно утвержденному закону, нарушителей ожидает уголовное наказание, а именно, ограничение свободы сроком до трёх лет. В сопроводительной записке к закону указывается, что данные меры будут применяться в отношении граждан, имеющих гражданство стран-агрессоров, либо граждан, действующих в их интересах, а также в отношении военных и работников спецслужб России и стран-агрессоров.