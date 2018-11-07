Порошенко утвердил наказание для нарушающих границу Украины россиян
07.11.2018 15:13
Президент Украины – Петр Порошенко, утвердил наказание для граждан России, которые нарушат государственную границу Украины, сообщает REGNUM. Согласно утвержденному закону, нарушителей ожидает уголовное наказание, а именно, ограничение свободы сроком до трёх лет. В сопроводительной записке к закону указывается, что данные меры будут применяться в отношении граждан, имеющих гражданство стран-агрессоров, либо граждан, действующих в их интересах, а также в отношении военных и работников спецслужб России и стран-агрессоров.
Написать комментарий
Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа. Теперь из-за халуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.