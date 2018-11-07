СК проверит траты свердловской чиновницы, отстранённой после слов о молодёжи

07.11.2018 14:42



В рамках возбужденной следственной проверки о нецелевом расходовании бюджетных средств, предназначенных на развитие направления молодежной политики и спорта, будет проведена проверка доходов и расходов Свердловской чиновницы Ольги Глацких, сообщает RT. Одна из структур, которую возглавляла чиновница, за 2018 год получила бюджетных средств на сумму 131 млн. рублей. Данные средства выделялись на реализацию отдельных пунктов молодежной политики региона. Есть подозрения, что часть денежных средств была потрачена не на предполагаемые бюджетом нужды, путем завышения цен в сметах работ и оказанных услуг.