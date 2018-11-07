Президент Украины подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

07.11.2018 13:42



Глава Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под законом, в котором речь идет об «особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская», передает РБК со ссылкой на официальный сайт украинской Рады.

Закон гласит, что киевская Андреевская церковь буде передана в безвозмездное и постоянное пользование Вселенскому патриархату, которое будет совершать богослужения, церемония и процессии. Что касается самого здания церкви, то оно, как и прежде, будет находиться в госсобственности.