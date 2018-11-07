В Facebook заявили, что заблокированные аккаунты связаны с Кремлем

07.11.2018 12:38



В социальной сети Фейсбук заявили, что аккаунты, которые были заблокированы перед промежуточными выборами, скорее всего, имеют отношение к «российским агентам», распространявших недостоверную информацию в ходе выборов президента, которые прошли в 2016 году.

Как пишет Газета.ру со ссылкой на Washington Post, в ФБ считают, что аккаунты, удаленные некоторое время назад, относятся к «Агентству-интернет исследований» (IRA). А эта организация считается прокремлевской организацией.