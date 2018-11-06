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Фейсбук заблокировал десятки аккаунтов

06.11.2018 09:07
Фейсбук заблокировал десятки аккаунтов

Фейсбук принял решение о блокировке нескольких десятков аккаунтов, которые, как предполагается, могут быть связаны с зарубежными странами. Как передает РИА Новости, это произошло накануне промежуточных выборов в американский Конгресс.

Аккаунты были заблокированы после того, как в социальную сеть поступило обращение от полиции США – правоохранители заявили о ряде зарубежных профилей, которые проявляли подозрительную активность.

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