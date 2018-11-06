Фейсбук заблокировал десятки аккаунтов

06.11.2018 09:07



Фейсбук принял решение о блокировке нескольких десятков аккаунтов, которые, как предполагается, могут быть связаны с зарубежными странами. Как передает РИА Новости, это произошло накануне промежуточных выборов в американский Конгресс.

Аккаунты были заблокированы после того, как в социальную сеть поступило обращение от полиции США – правоохранители заявили о ряде зарубежных профилей, которые проявляли подозрительную активность.