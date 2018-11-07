На Чемпионате мира ФСБ сорвала теракты с применением беспилотников

07.11.2018 11:33



Во время Чемпионата мира по футболу, который прошел в этом году в России, сотрудники ФСБ пресекли попытки боевиков устроить теракты с помощью беспилотников. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от директора Службы Александра Бортникова.

Подробности не сообщаются, однако известно, что попытка устроить теракт с помощью беспилотников вовремя ЧМ – не первый случай. Террористы неоднократно пытались атаковать и другие «массовые политические и спортивные мероприятия».