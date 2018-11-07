Самолет ВМС США провел разведку около Крыма

07.11.2018 09:29



Шестого ноября самолет американских ВМС Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма, передает РИА Новости со ссылкой на ресурс PlaneRadar. Как сообщает твиттер портала, самолет с бортовым номером 168764 находился от полуострова на расстоянии 24,61 км.

Авиация США неоднократно приближалась к границам России на такое расстояние. Как считает ряд специалистов, подобные действия можно назвать «тихой провокацией».