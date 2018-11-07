ФАС подозревает власти Приморья в нарушении из-за снижения цен на рыбу

07.11.2018 06:32



Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе РФ, ведомство проверит обращение Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров о том, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко предложил предприятиям рыбной отрасли снизить стоимость рыбы для потребителя, для чего необходимо согласовать отпускные цены на их продукцию, пишет РБК. В обращении обвиняют власти региона в попытке повлиять на установление рыночных цен на рыбную продукцию в регионе. Теперь, ФАС проверит действия властей Приморья на соответствие закону о защите конкуренции и, если будет установлено его нарушение, заведет соответствующее дело.