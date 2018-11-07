В Лондоне задержали жену экс-главы Международного банка Азербайджана

07.11.2018 05:59



Жену экс-главы Международного банка Азербайджана Замиру Гаджиеву задержали по подозрению в незаконном присвоении имущества, пишет ТАСС. Арест произошел в Лондоне, где, в настоящее время, женщина проживает со своими детьми, по запросу властей Азербайджана. Власти Великобритании и Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью требуют, чтобы Гаджиева объяснила на какие средства ей была приобретена недвижимость в стране на сумму порядка £22 млн. Также, правоохранители требуют объяснить происхождение £16 млн, которые она потратила в супермаркете Harrods в Лондоне в течение 10 прошедших лет. Также, был произведен арест ювелирных изделий, принадлежащих Гаджиевой на сумму порядка £400 тыс. В настоящее время женщина находится под арестом.

Напоминаем, что супруг Замиры Гаджиевой Джахангир Гаджиев, который около 14 лет был главой Международного банка Азербайджана, осужден на 15 лет лишения свободы за преступления, связанные с растратой и мошенничеством.