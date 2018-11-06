Низкокалорийные подсластители могут помочь в снижении потребления сахара

06.11.2018 23:32



Новые научные исследования, представленные на конференции Международной ассоциации подсластителей (ISA), подтверждают текущие доказательства того, что низкокалорийные подсластители могут помочь в снижении сахара, управлении тягой к сладкому и потере веса, пишет EurekAlert.

Последние исследования использования, преимуществ и роли низкокалорийных подсластителей в рационе обсуждались на 3-й Международной конференции Ассоциации подсластителей в Лондоне. С целью информирования о самой современной питательной и научной информации о низкокалорийных подсластителях ISA пригласила 17 всемирно известных экспертов поделиться новостями о роли низкокалорийных подсластителей в рационе питания и общем состоянии здоровья.

В течение дня эксперты подчеркивали, что безопасность одобренных низкокалорийных подсластителей неоднократно подтверждалась регулирующими органами по всему миру, такими как Экспертная комиссия Объединенной продовольственной и сельскохозяйственной организации, Всемирная организация здравоохранения по пищевым добавкам, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов. Доктор Ребека Лопес-Гарсия, опытный консультант-токсиколог из Мексики, отметила:

«Мы можем быть уверены в безопасности низкокалорийных подсластителей, которые в настоящее время одобрены для использования в продуктах питания и напитках, поскольку все подсластители прошли тщательную оценку безопасности органами безопасности пищевых продуктов до их одобрение на использование, что приводит к назначению приемлемого ежедневного потребления».

Конференция завершилась оживленной групповой дискуссией, целью которой было рассмотреть роль низкокалорийных подсластителей в снижении сахара с точки зрения общественного здравоохранения. Как резюмировал председатель сессии профессор Петр Роджерс, профессор биологической психологии в Бристольском университете в Великобритании, докладчики панели пришли к выводу, что: