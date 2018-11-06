Два десятка белых медведей осадили чукотское село

06.11.2018 23:18



Два десятка белых медведей с детёнышами буквально "оккупировали" чукотское село Рыркайпий, расположенное вблизи побережья Северного Ледовитого океана. В ожидании обледенения прибрежных вод и порой из любопытства животные наведываются в населенный пункт.

Известный телеведущий Николай Дроздов сообщил о том, что причина такого приближения хищников к людям довольно проста - животные не могут приступить к зимней охоте. Подобное сближение, может нести угрозу для жизни людей. Дроздов также отметил, что пару десятков медведей, которые разместились вокруг поселка «является страшной картиной». Безусловно, в настоящее время состояние животных весьма плачевно.

По мнению зоолога, из-за изменения климата природные места обитания белых медведей уже не являются благоприятными для проживания хищников. В данный период времени хищники должны были перейти на зимовку - на поверхность льда для охоты на тюленей. Но так как вода не замерзла, животные вынуждены оставаться на суше. Как раз поэтому они и оказались вблизи населенного пункта, пишет riafan.ru.

Дроздов также добавил, что нельзя подкармливать и приманивать медведей. По его словам, животных безопаснее отгонять выстрелом в воздух.