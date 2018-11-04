Красный туман: очевидцы описывают редчайшее природное явление

04.11.2018 23:48



Ученым еще предстоит дать объяснение такому загадочному явлению как красный туман.

Необычные природные явления можно условно разделить на несколько групп:

это известный природный феномен, такой как обычная молния, который довольно хорошо изучен, но исследователи еще не до конца поняли механизм появления молний

вторая группа может быть отнесена к явлениям, которые очевидны, естественны, но то, что они собой представляют - ученые не знают. Это, например, шаровая молния, различные аномальные зоны, такие как бермудский треугольник, таинственные животные, появляющиеся из ниоткуда в нашем мире, например, Йети и т.д.

третья группа относится к явлениям традиционно мистического характера: призраки, путешествия во времени, параллельные миры.

Красный туман, скорее всего, можно отнести ко второй группе загадочных природных явлений. Людям удается увидеть данное явление довольно редко. Зато такую «встречу» они запоминают на всю жизнь и это неудивительно, поскольку красный туман больше похож на бушующий огонь, вот только последствий у этого явления нет.

Вот как описывает явление инженер Вадим Федосеев из Новосибирска, столкнувшийся с малиновой дымкой в ​​1980 году во время экспедиции в район, где некогда упал Тунгусский метеорит. Долина была заполнена «огненной лавой» из которой вышло нечто похожее на всплески плазмы на поверхности Солнца. «Огненное море» быстро приближалось к лагерю, поэтому участники экспедиции вынуждены были бежать. По возвращении в лагерь, они не обнаружили никаких следов настигшего их стоянки «огня».

Еще одно описание красного тумана оставила жительница Санкт-Петербурга Надежда Ланговая, которая наблюдала данное явление в 14 лет, находясь в гостях у своей бабушки в Казахстане.

В то удивительное летнее утро она помогала бабушке на участке в поле, когда вдруг неожиданно появилась стена огня, двигающаяся прямо на них. Бабушка приказала девочке немедленно бежать в поселок, но, «огонь» легко догнал ее и накрыл красной вуалью. С девочкой ничего не случилось, хотя видимость в своеобразном огненном тумане была критически низкой, не более двух метров.

«Я пробежала мимо испуганного верблюда, кожа которого была буквально сверкающей - удивительно!», - сообщила Ланговая.

С таким же огненным «миражом» столкнулись и пожарные Эстонии в 1984 г., когда прибыли в район деревни Рапла, жители которого после появления «огненной стихии», вынуждены были вызвать пожарных. Но когда пожарные прибыли на место ЧП, они не обнаружили следов огня. При приближении пожарных к месту событий огонь исчезал, и создалось впечатление, что это был мираж.

Красный туман наблюдали и в море. Так, к примеру, хорошо описал данное явление капитан Н. Васюкевич, который наблюдал не только горящее пространство океана, но и огонь на корабле, которым он командовал.

«Все вокруг горит, но нет дыма и тепла, а потом все исчезло - и никаких следов», - сообщил капитан.

Что говорит по поводу красного тумана современная наука? Советский геолог Янков, который столкнулся с данным явлением, находясь на геологической разведочной базе, отправил запрос в АН СССР с просьбой пояснить «призрачный огонь» и получил ответ: