Дерипаску, Вексельберга и Костина не пригласили на форум в Давосе

06.11.2018 20:14



Как сообщил Интерфаксу информированный источник среди организаторов Всемирного экономического форума в Давосе, на мероприятии, которое состоится в январе следующего года, не будут присутствовать некоторые представители российского бизнеса. Так, речь идет об Олеге Дерипаске, Викторе Вексельберге и Андрее Костине. По словам организаторов, им сообщили о том, что их присутствие на форуме нежелательно.

Такое решение принято в связи с тем, что эти люди попали в санкционные списки США и прием от них денежных средств, в качестве оплаты посещения форума, может повлечь наложение вторичных санкций Соединенными штатами.