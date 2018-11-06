Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии

06.11.2018 19:44



Обсуждение размещения российской военной базы на территории Белоруссии вызвало у Александра Лукашенко лишь улыбку, сообщает РБК. Президент Белоруссии заявил, что данное обсуждение является необдуманной глупостью, а размещать на территории его страны войска России нет никакой объективной необходимости. Он подчеркнул, что данная позиция не является показательной для США, России или еще какой-либо из стран, в которой Белоруссия подчеркивает свою независимость, а является обычным фактом – Белорусская армия в силах самостоятельно защитить свою страну.