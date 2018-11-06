Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании

06.11.2018 19:23



Руслан Шамсуаров, сын вице-президента Лукойла обвиняется в изнасиловании, сообщают РБК. Пострадавшая Вероника Максимова, девушка 23 лет, обратилась с заявлением в отделение полиции 4 ноября. Она сообщила, что 2 ноября она подверглась насильственным действиям сексуального характера от своего знакомого Руслана Шамсуарова. Сам молодой человек заявил, что сексуальный контакт проходил по обоюдному согласию, а после него девушка сообщила ему о своем «бедственном финансовом положении», после чего потребовала от него денег. Он отказал в её просьбе, результатом явилось обращение девушки в полицию.