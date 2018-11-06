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Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии

06.11.2018 18:54
Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии

Московский институт психологии (МИП) лишен лицензии на право оказания образовательных услуг, сообщают РИА новости. Соответствующее решение было принято Рособрнадзором, на основании вынесенного заключения Арбитражным судом. От администрации МИП требуется предоставить обучающимся у них студентам возможности для перевода в другие, подходящие их специальности высшие учебные заведения, с сохранением условий обучения, а также условий оплаты за обучение с сохранением проходимого курса.

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