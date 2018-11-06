В Германии двое мужчин украли более 100 туалетных кабинок

06.11.2018 18:41



Двое мужчин в Германии обвиняются в краже более чем сотни туалетных кабинок, сообщают РИА новости. Подельники, 40-летний Свен и 28-летний Деннис, вдвоем украли 106 туалетных мобильных кабинок, каждая из которых оценивается в размере 650 евро. Они намеревались продать мобильные туалеты, а вырученные деньги поделить поровну. Сообщники провернули свою аферу за два месяца. Они планировали сбыть краденное путем продажи через подставную фирму в Нидерланды.