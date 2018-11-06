Боксер насмерть объелся круассанов

06.11.2018 18:17



Марио Мело, в прошлом претендовавший на пояс чемпиона мира по боксу, погиб от круассана, сообщает Lenta.ru. Боксер погиб в ходе проведения соревнования по поеданию круассанов на скорость. Съев третий по счету хлебобулочный десерт, боксер подавился им и вскоре умер. Боксер скончался на 56-м году жизни. В его профессиональной карьере боксера насчитывается 30 боев на профессиональном ринге, 21 из которых завершились победой, а 9 поражением.