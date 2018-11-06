Госдума приняла законопроект о наказании за вовлечение детей в митинги

06.11.2018 17:58



Депутатами Государственной думы Российской Федерации в первом чтении был принят законопроект, устанавливающий меры наказания за привлечение детей к участию в митингах, сообщают «Ведомости». Организаторам митингов, участие в которых будут принимать несовершеннолетние лица, будет грозить денежный штраф, принудительные общественные работы или административный арест сроком до 15 суток. За повторное нарушение данного закона административная ответственность «удвоит» величину взыскания, продолжительность работ либо административного ареста.