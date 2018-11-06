Минфин направит на покупку валюты 525,8 млрд рублей доходов от нефти

06.11.2018 17:47



Министерство Финансов Российской Федерации объявило о покупке иностранной валюты на общую сумму в 525 млрд рублей, сообщает RT. Данная покупка пройдет в рамках бюджетного правила в период с 8 ноября по 6 декабря текущего года. В федеральный бюджет по данным на ноябрь текущего года поступили средства от продажи нефте-газовых ресурсов в общем размере, составляющем 513 млрд рублей, а предполагаемый доход за октябрь превысил ожидаемый показатель на 13 миллиардов рублей.