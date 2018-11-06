На борту МКС произошел сбой в работе одного из компьютеров‍

06.11.2018 17:40



Один из компьютеров российской зоны МКС совершил программный сбой, сообщают РИА новости. Один из трех основных компьютеров выдал программную ошибку, то есть произошел программный сбой высокотехнологичного электронного оборудования. Однако, программа штатного функционирования компьютерных и электронных систем космической станции вполне успешно может работать и на двух оставшихся компьютерах. По заявлению Роскосмоса экипажу, как и самой станции ничего не угрожает, а 8 ноября будет выполнена перезагрузка вышедшего из строя компьютера, после чего все будет функционировать целиком и полностью.